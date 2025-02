Conceicao, l’ex lo ha avvisato: «Non salva una stagione, non in una squadra come il Milan»

Conceicao avvisato dall’ex calciatore del Milan! Questo il pensiero rilasciato nel post partita ai microfoni di Sky Sport

Zvonimir Boban, dopo l’eliminazione dalla Champions League del Milan, a Sky Sport, ha detto la sua sull’eventuale Coppa Italia come salvezza per la stagione. L’ex rossonero non ha usato mezzi termini.

LE PAROLE – «La Coppa Italia non salva una stagione, non in una squadra come il Milan che si deve giocare lo Scudetto. Lascia stare la Supercoppa che non si doveva nemmeno giocare, è un torneo ridicolo che si gioca in quattro ma che dovrebbero giocare in due».