Conceicao Milan, per il nuovo allenatore: spunta il nome dell’ex Barcellona!

Conceicao Milan – Per il futuro della panchina spunta il nome del tecnico ex Barcellona, la notizia

In queste ore si sta parlando molto del futuro di Sergio Conceicao, il futuro dell’allenatore portoghese è in bilico, l’addio a giugno è ormai scontato.

Tra i nomi accostati al Milan potrebbe esserci anche quello di Xavi, a riportarlo èTodofichajes.com. Il tecnico spagnolo ex Barcellona sarebbe finito anche in orbita Juventus per un eventuale post Thiago Motta.