Conceicao torna in panchia? Futuro intrecciato con quello di Pioli, c’è l’Al-Nassr di CR7. Le ultimissime sui rossoneri

Le sorti della panchina del Milan sono state a lungo al centro dell’attenzione, ma ora si è definita con l’arrivo di Massimiliano Allegri. Tuttavia, il nome di Sergio Conceição, che è stato per sei mesi alla guida del Milan fino a dicembre 2024, torna alla ribalta per un’altra importante panchina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al-Nassr, il club saudita che annovera tra le sue fila Cristiano Ronaldo, avrebbe messo gli occhi sull’ex tecnico rossonero, proponendogli un contratto economicamente molto vantaggioso.

L’Al-Nassr, dopo aver incassato il rifiuto di Luciano Spalletti a una proposta faraonica (si parla di 18 milioni di euro netti a stagione per tre anni), ha virato con decisione su Conceição. La possibilità di allenare una stella come CR7, che peraltro ha già conosciuto in Nazionale, rappresenta un fattore di grande attrattiva per il tecnico portoghese. Il club saudita, infatti, è determinato a costruire una squadra sempre più competitiva e, nonostante alcune voci di possibili partenze di giocatori, sembra pronto a lanciare una campagna di rafforzamento importante per soddisfare le ambizioni di Cristiano Ronaldo.

Per Conceição, questa offerta potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per rilanciarsi dopo l’esperienza al Milan, che, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana a gennaio, non lo ha visto confermato a causa di un rendimento non all’altezza delle aspettative in campionato e nelle competizioni europee. La prospettiva di un progetto ambizioso e un contratto sontuoso nel campionato saudita lo rendono un candidato forte per la panchina dell’Al-Nassr.