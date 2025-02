Condividi via email

Conceicao Milan, addio prima della fine della stagione? Si aprirebbe lo scenario in questo modo. Le ultimissime sui rossoneri

La posizione di Sergio Conceicao al Milan non è così stabile come dopo la Supercoppa. Come riportato dal Corriere della Sera le sfide di questa settimana contro il Bologna e contro la Lazio saranno fondamentali.

In caso di doppio flop, infatti, potrebbero aprirsi nuovi scenari. La dirigenza del Milan, dopo questo periodo complicato, si aspetta una reazione forte da parte di tutti.