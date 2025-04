Conceicao, chi al suo posto? Il giornalista non ha dubbi: «Un allenatore di questo tipo»

Condividi via email

Conceicao lascerà il Milan al termine della stagione, chi al suo posto? Queste le parole di Tommaso Turci in esclusiva

L’avventura di Sergio Conceicao con il Milan sembra giunta alle battute finali. Tommaso Turci, in esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua sulla questione nuovo allenatore.

LE PAROLE – «Serve un allenatore che riesca a far rendere questo parco giocatori che a mio avviso è molto importante. Il Milan è una squadra emotiva, serve un allenatore che si faccia rispettare. Credo che un allenatore italiano che conosce bene il nostro campionato possa essere la scelta giusta. Però va scelto prima il direttore sportivo, deve essere lui ad indicare il nuovo allenatore. Anche in questo caso non andrei su un profilo giovane».

