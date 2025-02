Conceicao è avvisato, il giocatore del Milan non ha dubbi: «Quattro attaccanti? Ovvio che sì»

Conceicao, il giocatore del Milan ha mandato un messaggio al mister portoghese. Sui quattro attaccanti è sicuro

Joao Felix è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione. Il nuovo acquisto di mercato del Milan ha mandato un messaggio a Conceicao.

QUATTRO ATTACCANTI INSIEME – «Sì, ovvio che sì. Non so se è normale oppure no ma di solito le persone vedono che la difesa è molto importante. Ma non vuol dire che con 4 attaccanti non ci sia difesa. Siamo attaccanti, ma quando c’è da difendere ci siamo anche noi a fare il nostro lavoro. Aiutiamo in difesa, cerchiamo l’equilibrio come avete visto nel secondo tempo contro l’Empoli. Abbiamo difeso bene e abbiamo attaccato bene, è possibile fare entrambe le cose».