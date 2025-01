Conceicao sull'esordio a San Siro: «Sentirò qualcosa: non sono una pietra. Però nessuna emozione...»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese presenta la sfida di domani in campionato contro il Cagliari. Le parole da San Siro

ESORDIO A SAN SIRO – «Non ho nessuna emozione, adrenalina normale di una partita, di capire dove sono. In un club storico. Per la preparazione della partita ho tante cose per la testa, non penso a cosa vivrò prima o durante. Qualcosa sentirò, non sono una pietra. Ma la cosa principale è preparare i ragazzi per vincere la partita».