Conceicao esalta il suo Milan: «Crede in ciò che facciamo. C’è un segno evidente»

Conceicao in conferenza stampa ha speso bellissime parole sul gruppo Milan alla vigilia della finale di Coppa

Alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, in conferenza stampa, Sergio Conceicao ha detto la sua sullo spirito del gruppo.

LE PAROLE – «La squadra crede in quello che facciamo, normale che i risultati positivi aiutano l’ambiente. Ma ho un gruppo che crede in ciò che fa, che è sano, ma no a parole, lo è nei fatti. E il segno è nelle partite recuperate, c’è unione e rispetto nei confronti miei e dello staff. Sono tranquillo in questa situazione, speriamo di metterlo in campo domani».