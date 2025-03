Conceicao a DAZN: «Potevamo vincere, la squadra ha mostrato carattere. Ad alcuni giocatori manca questo»

Conceicao a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro la Lazio

A pochi minuti dal termine del match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Conceicao ha dichiarato:

UMORE – «Il momento non è per nulla facile. I giocatori stanno sentendo tutto quello che c’è attorno al club: l’unica strada è lavorare. Continuano ad esserci episodi negativi per noi e decisivi per l’avversario».

L’INIZIO DELLA PARTITA – «Credo che sia la prima volta che mi succede in carriera. Quand’è così le scarpe sono bollenti: quello che devo dire è che la squadra ha dimostrato grande carattere. Potevamo anche vincere: i miei ragazzi mi danno risposte positive. Noi cerchiamo di lavorare anche sotto l’aspetto mentale, non ho avuto tanto tempo per lavorare con loro giocando ogni tre giorni».

LE CORSE ALL’INDIETRO CHE MANCANO – «Stiamo lavorando anche su questo. La partita si gioca con e senza palla: stiamo cercando di migliorare. Le transizioni difensive sono importanti tanto quanto quelle offensive. Certi giocatori devono mettersi in testa che difendere è un aspetto decisivo del gioco: le mie squadre sono sempre state così».