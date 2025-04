Conceicao: «Vincere la Coppa cambia il giudizio? Per un club storico funziona così»

Conceicao nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Milan ha detto la sua sull’eventuale vittoria della Coppa Italia

Vincere la Coppa Italia cambierebbe il giudizio sulla stagione del Milan? Mister Sergio Conceicao in conferenza stampa ha risposto così:

CON LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA CAMBIEREBBE IL GIUDIZIO – «Dobbiamo fare il nostro lavoro. Partita importantissima per tutti: giocatori, chi lavora al Milan, per i tifosi. Una stagione positiva per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto, andare in fondo in Champions League. Per un club storico dev’essere normale arrivare in finale di Coppa Italia».