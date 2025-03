Conceicao: «Obiettivo Champions? Non ho bisogno di guardare troppo avanti»

Conceicao in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Como, ha parlato degli obiettivi della stagione

Sergio Conceiçao alla vigilia di Milan-Como, match valvole per la 29esima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa.

OBIETTIVO CHAMPIONS? – «Noi lottiamo tutti i giorni per avere una rivoluzione, è importante come squadra. Pensiamo al presente, abbiamo una partita importante e difficile col Como. Non ho bisogno di pensare troppo in avanti, bisogna lavorare tutti i giorni e si vede gioia nel lavorare, anche quando lo facciamo forte. Loro sono contenti. Il gruppo sta bene. Mi hanno dato una risposta fantastica in queste due settimane. Bisogna continuare su questa strada, poi faremo i conti a fine anno».