Conceicao in conferenza, su Feyenoord Milan: «Il cambio allenatore crea una cosa. Una partita difficile»

Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa per presentare Feyenoord-Milan gara valevole per i playoff di Champions League. Queste le sue parole:

PARTITA DIFFICILE – «Un cambio di allenatore crea motivazione nel gruppo, non cambia tanto tatticamente. Una gara di Champions, storicamente difficile giocare in Olanda. Anche con il Porto abbiamo trovato un ambiente caldo, a me piace questo, ma il Feyenoord trova quella marcia in più. Non solo loro hanno problemi, ma anche noi. La storia della partita però la facciamo noi se entriamo in partita con la mentalità giusta».