Conceicao in conferenza: «Ranieri? Vi dico questo! E sulla squadra»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese ha analizzato la vittoria in Coppa Italia contro la Roma nei quarti di finale

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Roma, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Molto molto piacere, io a fine partita sono andato da lui e ringraziarlo per quello che ha fatto. Per me è un idolo. Ho guardato il foglio prima della partita e ho visto il suo nome, è un piacere per me. Ringrazio per le sue parole e gli faccio i complimenti. Gli ultimi dieci minuti del primo tempo abbiamo sofferto un po’, all’intervallo abbiamo parlato di due o tre cose importanti. Dopo con i cambi, non solo oggi, chi entra dà qualcosina in più alla squadra.