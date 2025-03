Conceicao in conferenza: «Di positivo c’è chi entra e fa la differenza. Ho visto una cosa da parte dello Stadio»

Condividi via email

Conceicao nel post partita di Milan Como è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match di San Siro

Sergio Conceiçao al termine di Milan-Como è intervenuto in conferenza stampa per commentare la 29esima giornata di Serie A.

SULLA PARTITA – «Di aspetto positivo c’è chi entra e dà qualcosa in più alla squadra: un bell’atteggiamento, una bella mentalità. Abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo preso gol e sono venuti dubbi nella testa dei giocatori. Succede. Eravamo troppo bassi, il nostro pressing non era fatto bene. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto bene sulle debolezze del Como. Questa sosta per noi è importante».

SULLO STADIO E L’ESULTANZA – «Ho visto lo stadio che era con la squadra. Poi tutti gli allenatori sono diversi, a me è venuto da esultare così. Non cerchiamo sempre polemica. Non mi sono reso conto di niente».