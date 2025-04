Condividi via email

Conceicao sulla classifica: «Tre punti importanti in palio, dobbiamo pensare solamente a questa cosa». Le sue recenti dichiarazioni

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese. Di seguito le sue parole sulla classifica attuale.

CLASSIFICA – «Io penso che dobbiamo guardare ogni giorni per lavorare e migliorarsi. E dopo dobbiamo guardare a domani, a focalizzarci su questo e non pensare troppo in avanti, a cosa succederà, cosa c’è da prendere, cosa conquistare. Ci sono da conquistare 3 punti importanti a Udine».