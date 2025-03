Conceicao Milan, Bargiggia punta sulla riconferma: «Credo che se la meriterebbe in questo caso». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Paolo Bargiggia ha fatto il punto sulla posizione di Conceicao nel club rossonero.

Da qui a fine stagione il migliore scenario possibile per il Milan sarebbe quello di arrivare tra le prime 4 e vincere la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Se questa eventualità si verificasse Conceicao meriterebbe la conferma?

«Chiaro che vincendo un altro trofeo e arrivando in Champions Conceicao per me si meriterebbe di essere confermato per la prossima stagione e i motivi sono due. Intanto perchè questi continui cambi di allenatore sulla squadra e sulla programmazione del lavoro non fanno bene e poi perchè, come dicevo prima, la squadra sta dimostrando di seguire il proprio tecnico che ha dimostrato anche di lavorare con passione apportando pure degli accorgimenti importanti come l’utilizzo di Bondo e il maggior minutaggio dato a Musah. Anche dentro al Milan penso ci siano alcuni pensieri di riconferma, certo dipenderà da qui alla fine».