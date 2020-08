Con la certezza Ibra Pioli può inventarsi la trequarti rossonera

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic rassicurerà Stefano Pioli per quanto riguarda il reparto avanzato. Fantasia sulla trequarti

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic rassicurerà Stefano Pioli per quanto riguarda il reparto avanzato. Lo svedese affiancherà Ante Rebic e Rafael Leao, in attesa magari di un altro colpo di mercato. L’allenatore rossonero potrà sbizzarrirsi sulla trequarti, dove nella prossima stagione potrebbe esserci l’imbarazzo della scelta. Brahim Diaz potrebbe essere l’innesto sulla fascia destra, eventualmente da alternare con Samu Castillejo. La variabile Saelemaekers potrebbe tornare utile sia in difesa che in avanti, mentre Hakan Calhanoglu dovrebbe partire titolare. Insomma, la fantasia dietro Ibra non dovrebbe mancare. Soprattutto se dovesse arrivare anche Sandro Tonali…