Con il rientro di Rebic anche Ibrahimovic potrà tirare il fiato

Il ritorno di Ante Rebic consentirà a Stefano Pioli di far riposare anche Zlatan Ibrahimovic. Ecco gli aggiornamenti

Domani Ante Rebic sarà a disposizione di Stefano Pioli. Il croato tuttavia dovrebbe accomodarsi in panchina, in attesa di avere i novanta minuti nella gambe. Il recupero dell’x giocatore della Fiorentina consentirà al mister milanista di far ruotare ancora di più i giocatori d’attacco.

Negli ultimi tempi Zlatan Ibrahimovic sta giocando praticamente sempre, anche per sopperire alle assenze del reparto (in precedenza era indisponibile Leao). Già nel match contro il Lille Pioli potrebbe dare una possibilità a Rebic da prima punta, così come già provato nella scorsa stagione.