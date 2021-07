COMUNICATO UFFICIALE MILAN – Laura Giuliani ha firmato fino al 2024

Comunicato ufficiale Ac Milan: il club rossonero annuncia la firma di Laura Giuliani fino al 2024

AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Laura Giuliani.

Il portiere italiano, punto fermo della Nazionale, dopo aver disputato alcune stagioni in Germania è rientrata in Italia nel 2017 dove ha giocato per la prima squadra femminile della Juventus.

Laura Giuliani ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024 e vestirà la maglia numero 1.

Fonte: acmilan.com