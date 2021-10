Compleanno Maradona: Maldini si unisce ai messaggi d’auguri – FOTO

Diego Maradona avrebbe compiuto oggi 61 anni, Paolo Maldini sui social si è unito ai messaggi d’augi per il campione scomparso l’anno scorso

Un anno senza Diego. el Pibe de Oro, scomparso lo scorso anno, è rimasto nel cuore di tutti, come testimoniato dai tanti messaggi di auguri e dalle iniziative organizzate per ricordare il campione che ha fatto la storia di Napoli e non solo.

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha utilizzato il suo profilo Instagram per porgere gli auguri al campione argentino: «Buon compleanno, Diego. Manchi al calcio».