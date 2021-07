Compleanno Altafini: gli auguri social del Milan all’ex attaccante – FOTO

Compie oggi 83 anni José Altafini, ex attaccante di Juventus e Milan che ha segnato più di 200 gol in Serie A.

Anche il club rossonero ha voluto omaggiare l’italo-brasiliano. Ecco il messaggio di auguri pubblicato dal Milan su Twitter:

Happy birthday to José Altafini, the Rossoneri icon of the sixties 🔝🔴⚫

Tanti auguri di buon compleanno a José Altafini, icona rossonera degli anni Sessanta 🎂🔴⚫ #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/AGuJ8Mhlw5

