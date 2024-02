Compagnoni sicuro: «Il Milan è forte ed ha un vantaggio, sarebbe clamoroso se non dovesse raggiungere quell’obiettivo»

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha voluto dire la sua sul momento di stagione che sta vivendo il Milan

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni giudica la stagione del Milan di Stefano Pioli finora, alla luce degli obiettivi stagionali e di quelli ancora percorribili per i rossoneri.

PAROLE – «Il Milan ha un vantaggio robusto sulle inseguitrici. Il Milan è forte, secondo me gli manca qualcosa per lottare per lo scudetto, ma è una squadra forte e non credo che avrà problemi a conquistare un posto per la prossima Champions League. Se l’Inter dovesse vincere lo scudetto sarebbe clamoroso, se il Milan non dovesse andare in Champions League sarebbe ancora più clamoroso».