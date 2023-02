Compagnoni: «Le due panchine di fila di Leao mi hanno sorpreso, il Milan non può permetterselo». Le parole sull’esclusione del portoghese

Maurizio Compagnoni, ai microfoni di SkySport24, ha commentato le due panchine di fila di Leao contro Sassuolo e Inter e come queste abbiano inciso sul Milan.

Ecco le sue parole: «Le due panchine di fila di Leao mi hanno sorpreso perché in questo momento difficile il Milan non può permettersi di rinunciare al suo giocatore più talentuoso. E poi c’è sempre la questione del rinnovo di contratto: è una trattativa complicata, la scadenza si avvicina, ci sono le sirene che arrivano dall’estero. Se lo lasci in panchina, che voglia può avere di restare?»