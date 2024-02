Compagnoni analizza Leao: «Non è ancora un top player ma lo deve diventare facendo questa cosa». Le parole del giornalista

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha analizzato a SkySport il momento del rossonero Leao.

PAROLE – «Leao deve alzare l’asticella perchè con le qualità che ha deve fare di più. La sua presenza incute timore ma deve fare di più. Quel gesto polemico posso capire che alcune critiche non gli siano piaciute ma il suo rendimento non è all’altezza del suo talento. Anche se vale 100 min non è ancora un top player ma lo deve diventare con le qualità che ha».