Compagnoni elogia Loftus Cheek: «Ha tutto per essere uno dei più forti nel ruolo, bravo Pioli in una cosa»

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagni ha voluto dire la sua su Loftus Cheek dopo la doppietta realizzata in Milan Rennes

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni giudica l’ottimo rendimento di Ruben Loftus Cheek, autore di una doppietta in Milan Rennes di ieri sera in Europa League.

PAROLE – «Per lui uso un avverbio, finalmente. Finalmente perché è un giocatore, lo sappiamo da anni, di grandissime potenzialità. Un po’ per l’infortuni e un po’ per limiti suoi solo in poche occasioni era riuscito a tirare fuori questo potenziale. I suoi vecchi allenatori dicono che potrebbe essere un giocatore tra i migliori al mondo nel suo ruolo, non si capisce perché non lo diventi. Bravo il Milan e bravo Pioli perché Loftus-Cheek sta tirando fuori tutto il suo potenziale. Parliamoci chiaro. Il Milan lo ha pagato 20 milioni, il Chelsea ha fatto un mercato bulimico, ha quasi svenduto tutti quelli che non voleva più. Loftus-Cheek vale tanto, ma tanto, più di 20 milioni. Il giocatore che vedevamo in Inghilterra nell’ultimo periodo è molto diverso da questo. Pioli sta tirando fuori il meglio. Tecnica, forza fisica, colpo di testa… Anche intelligenza tattica, sa come muoversi; Pioli gli cambia ruolo e lui si adatta… Ha tutto per essere uno dei più forti in quel ruolo in Europa, ci sta il paragone con Milinkovic Savic che ha fatto Pioli».