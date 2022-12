Compagnoni: «Theo Hernandez? É un giocatore completo»

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua su Theo Hernandez e il Mondiale con la Francia

«É un giocatore completo. La prima volta che lo commentai con il Milan mi resi conto che era veramente forte e mi stupivo che non venisse convocato in Nazionale. Aprezzo anche Deschamps, perchè Theo non è stato molto diplomatico quando non veniva convocato, un altro allenatore se la sarebbe legata al dito, invece lui ha sorvolato»