Compagnoni: «Sconfitta Milan? Può dare ulteriori motivazioni»

Maurizio Compagnoni presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan dopo la sconfitta nel derby in Coppa Italia :

«Io credo che non ci saranno ripercussioni o quanto meno non ci saranno ripercussioni negative, per l’Inter è un incentivo a fare bene, questa sconfitta potrebbe dare ulteriori motivazioni al Milan, sarà fondamentale la prossima partita. Dovesse superare bene l’esame Lazio sarebbe la conferma che questa sconfitta ha fornito ulteriori motivazioni»