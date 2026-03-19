Comotto Milan, il gioiello rossonero brilla con lo Spezia: il suo valore di mercato esplode in Serie B

Comotto Milan, il giovane centrocampista classe 2008 sta scalando le gerarchie del calcio italiano grazie a un rendimento fuori dal comune in Serie B

Il campionato di Serie B si conferma, ancora una volta, la terra promessa per i giovani talenti in cerca di consacrazione. Tra i profili più interessanti della stagione spicca senza dubbio quello di Christian Comotto, promettente mediano di proprietà del Diavolo, attualmente impegnato a farsi le ossa tra le fila degli aquilotti. Il ragazzo, figlio d’arte e dotato di una visione di gioco non comune, sta dimostrando una maturità calcistica sorprendente per la sua età, attirando su di sé i riflettori dei principali osservatori internazionali.

Un valore di mercato da record per il classe 2008

A certificare l’esplosione del giovane talento non sono solo le giocate sul rettangolo verde, ma anche i dati puramente economici. Secondo quanto riportato dalla nota fonte Transfermarkt, il valore del cartellino di Christian Comotto ha subito un’impennata verticale, facendo registrare un incremento dell’80% e toccando la significativa cifra di 4,5 milioni di euro.

Si tratta di un traguardo eccezionale per un calciatore nato nel 2008. Ad oggi, il gioiellino del Milan è l’unico minorenne nel panorama della cadetteria ad aver registrato una crescita di tale portata in così breve tempo. Il club rossonero osserva con estrema attenzione i progressi del suo tesserato, consapevole di avere tra le mani un asset dal potenziale tecnico ed economico enorme.

Le prestazioni offerte con la maglia dello Spezia suggeriscono che il percorso di maturazione sia ormai in una fase avanzata. Se il trend dovesse continuare, il ritorno alla base del giovane talento potrebbe avvenire con prospettive ben diverse, proiettandolo direttamente nelle rotazioni della prima squadra rossonera per la prossima stagione.

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