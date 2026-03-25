Comotto, il futuro è a Milanello: Allegri ha scelto il suo gioiello. Possibilità concreta sul piatto

Comotto, centrocampista del Milan attualmente in prestito a Spezia, viaggia verso la conferma nella rosa della prossima stagione

Il Milan ha deciso: il futuro di Christian Comotto non passerà da un ulteriore prestito, ma direttamente dalla prima squadra rossonera. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, le prestazioni dominanti del centrocampista classe 2008 con la maglia dello Spezia hanno convinto definitivamente la dirigenza di via Aldo Rossi e Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Il giovane talento, che si sta prendendo la scena in Serie B con una personalità fuori dal comune, è considerato ormai pronto per far parte della rosa del Milan per la stagione 2026/27.

Comotto tra Serie B e San Siro: il piano di Allegri

L’idea del club è quella di integrare Comotto nelle rotazioni della mediana fin dal prossimo ritiro estivo, seguendo il modello di crescita che ha già portato frutti con altri giovani del vivaio. Nonostante il forte interesse della Fiorentina e di altri club di Serie A, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del ragazzo, vedendo in lui l’erede naturale per caratteristiche fisiche e tecniche di quella stirpe di centrocampisti “totali” tanto cari ad Allegri.

Per Comotto, dunque, si prospetta un’estate da protagonista: dal fango della cadetteria alle luci della Champions League con la maglia del suo club d’appartenenza.