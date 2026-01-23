Comotto incanta in Serie B: Allegri se lo gode e pianifica il futuro. Strategia già definita

Comotto, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia, sta incantando in Serie B: Allegri ha già stilato il piano per il futuro

Nonostante abbia solo 17 anni, il nome di Christian Comotto sta iniziando a risuonare con forza nei corridoi di via Aldo Rossi e tra gli esperti di Serie B. Il figlio d’arte (suo padre Gianluca è stato una colonna di Fiorentina e Torino) si sta prendendo la scena con la maglia dello Spezia, dimostrando una maturità fuori dal comune che ha già stregato Massimiliano Allegri.

La crescita del gioiello rossonero: da D’Angelo a Donadoni

Il percorso di Comotto in Liguria è una scalata continua verso l’eccellenza:

L’impatto con il calcio vero: Arrivato in prestito secco dal Milan, ha esordito da titolare in Coppa Italia contro il Parma, regalando subito un assist al bacio per Lapadula. “Sono passato dal calcio giovanile a quello vero, i primi mesi ho avuto molto da imparare”, ha dichiarato il giovane centrocampista.

Arrivato in prestito secco dal Milan, ha esordito da titolare in Coppa Italia contro il Parma, regalando subito un assist al bacio per Lapadula. “Sono passato dal calcio giovanile a quello vero, i primi mesi ho avuto molto da imparare”, ha dichiarato il giovane centrocampista. La cura Donadoni: Il cambio in panchina è stato la svolta. L’ex leggenda rossonera Roberto Donadoni lo sta plasmando: “Mi sta insegnando lo smarcamento e a giocare in avanti, concetti che nessuno mi aveva mai dato. Mi sento molto cresciuto con lui”.

Il cambio in panchina è stato la svolta. L’ex leggenda rossonera Roberto Donadoni lo sta plasmando: “Mi sta insegnando lo smarcamento e a giocare in avanti, concetti che nessuno mi aveva mai dato. Mi sento molto cresciuto con lui”. Man of the Match al Barbera: Domenica scorsa, nella sfida contro il Palermo, Comotto ha giocato 61 minuti da veterano, conquistando il premio di migliore in campo votato dai tifosi spezzini. Geometrie e personalità che hanno acceso i riflettori di tutta la Serie B.

Il piano di Allegri: “È il futuro del Milan”

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Massimiliano Allegri ha le idee chiarissime sul futuro del ragazzo. Nella conferenza pre-Lecce, il Mister lo ha inserito ufficialmente tra i quattro pilastri che garantiranno il futuro del club, insieme a Camarda, Bartesaghi e Torriani.

Il piano rossonero prevede un percorso di crescita graduale in piazze importanti, ma Allegri è convinto: nel giro di tre anni Comotto diventerà una risorsa fondamentale per la prima squadra del Milan. La sua capacità di gestire la pressione, definita “un onore e un peso” per essere un figlio d’arte, lo rende già pronto mentalmente per il salto di qualità definitivo nel 2026 e oltre.