Comotto incanta in Serie B: Allegri se lo gode e pianifica il futuro. Strategia già definita

Comotto, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia, sta incantando in Serie B: Allegri ha già stilato il piano per il futuro

Nonostante abbia solo 17 anni, il nome di Christian Comotto sta iniziando a risuonare con forza nei corridoi di via Aldo Rossi e tra gli esperti di Serie B. Il figlio d’arte (suo padre Gianluca è stato una colonna di Fiorentina e Torino) si sta prendendo la scena con la maglia dello Spezia, dimostrando una maturità fuori dal comune che ha già stregato Massimiliano Allegri.

La crescita del gioiello rossonero: da D’Angelo a Donadoni

Il percorso di Comotto in Liguria è una scalata continua verso l’eccellenza:

  • L’impatto con il calcio vero: Arrivato in prestito secco dal Milan, ha esordito da titolare in Coppa Italia contro il Parma, regalando subito un assist al bacio per Lapadula. “Sono passato dal calcio giovanile a quello vero, i primi mesi ho avuto molto da imparare”, ha dichiarato il giovane centrocampista.
  • La cura Donadoni: Il cambio in panchina è stato la svolta. L’ex leggenda rossonera Roberto Donadoni lo sta plasmando: “Mi sta insegnando lo smarcamento e a giocare in avanti, concetti che nessuno mi aveva mai dato. Mi sento molto cresciuto con lui”.
  • Man of the Match al Barbera: Domenica scorsa, nella sfida contro il Palermo, Comotto ha giocato 61 minuti da veterano, conquistando il premio di migliore in campo votato dai tifosi spezzini. Geometrie e personalità che hanno acceso i riflettori di tutta la Serie B.

Il piano di Allegri: “È il futuro del Milan”

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Massimiliano Allegri ha le idee chiarissime sul futuro del ragazzo. Nella conferenza pre-Lecce, il Mister lo ha inserito ufficialmente tra i quattro pilastri che garantiranno il futuro del club, insieme a Camarda, Bartesaghi e Torriani.

Il piano rossonero prevede un percorso di crescita graduale in piazze importanti, ma Allegri è convinto: nel giro di tre anni Comotto diventerà una risorsa fondamentale per la prima squadra del Milan. La sua capacità di gestire la pressione, definita “un onore e un peso” per essere un figlio d’arte, lo rende già pronto mentalmente per il salto di qualità definitivo nel 2026 e oltre.

