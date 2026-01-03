News
Como Udinese 1-0: Da Cunha stende i friulani e Fabregas vola al sesto posto
Como Udinese 1-0: un rigore di Da Cunha nel primo tempo regala tre punti pesantissimi a Fabregas. Il resoconto del match
Il 2026 del Como inizia nel migliore dei modi. Davanti al pubblico amico del Sinigaglia, i lariani superano l’Udinese per 1-0 nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, confermandosi la vera rivelazione del campionato. Una vittoria di sostanza che porta la firma di Lucas Da Cunha e consolida le ambizioni europee di Cesc Fabregas.
Como Udinese 1-0, la cronaca: decide un rigore storico
In un Sinigaglia avvolto dal freddo ma carico d’entusiasmo, il Como ha preso subito in mano le redini del gioco, nonostante l’assenza dal primo minuto di Nico Paz:
- Il vantaggio: Al 17′, un’ingenuità di Piotrowski, che trattiene vistosamente Alberto Moreno in area, concede il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto, Da Cunha è glaciale: palla da una parte, Padelli dall’altra. Per il Como è la fine di un tabù: i lariani non segnavano su rigore in Serie A da ben 23 anni.
- La reazione friulana: L’Udinese di Runjaic, affidatasi al tandem Zaniolo-Davis, ha provato a scuotersi nella ripresa. Ekkelenkamp ha sprecato un’occasione colossale a tu per tu con Butez, mentre un gol del pareggio di Zaniolo è stato strozzato in gola dal VAR per una millimetrica posizione di fuorigioco.
- Muro lariano: Nel finale, il Como ha saputo soffrire, sfiorando il raddoppio con una traversa di Douvikas e chiudendo ogni varco grazie all’ingresso di Kühn.
Classifica e Prospettive
Con questo successo, il Como sale a quota 30 punti, confermandosi al sesto posto solitario e accorciando momentaneamente a -2 dalla Juventus. Per l’Udinese è invece il terzo stop nelle ultime cinque gare, restando ferma a 22 punti a metà graduatoria.