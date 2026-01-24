News
Como Torino 6-0: Fabregas sogna la Champions League. Il resoconto del match
Como Torino 6-0: uragano lariano sulla squadra di Marco Baroni. Fabregas può sognare la Champions League. Il resoconto del match
Pomeriggio storico per il Como di Cesc Fàbregas, che schianta il Torino con un tennistico 6-0 in una gara senza storia sin dai primi minuti. Una prestazione corale ai limiti della perfezione che lancia i lariani verso zone nobili della classifica e lascia i granata di Baroni in una crisi profonda, incapaci di arginare la marea azzurra che ha travolto il Sinigaglia.
Como Torino 6-0, il racconto del match: un uragano lariano
La partita si è trasformata in un monologo del Como già nel primo quarto d’ora:
- Avvio shock: Al 9’ Douvikas sblocca il match su assist di un ispiratissimo Da Cunha. Passano solo sette minuti e al 16’ arriva il raddoppio firmato da Baturina, che mette in ginocchio un Torino stordito.
- Ripresa travolgente: Nel secondo tempo il Como dilaga. Al 59’ un fallo di mano di Maripán regala il rigore del 3-0 a Da Cunha (doppietta per lui). Da quel momento il Toro esce dal campo: Douvikas cala il poker al 66’, seguito dal 5-0 di Kühn al 70’.
- Festa Caqueret: A suggellare la giornata perfetta ci pensa Caqueret al 76’, che trova la gioia del primo gol in campionato per il definitivo 6-0.
Riflessi per il Milan
Il risultato del Sinigaglia interessa indirettamente il Milan per due motivi:
- La crescita di Da Cunha: Il talento lariano si conferma uno dei profili più interessanti del campionato, proprio mentre i rossoneri cercano rinforzi sugli esterni.
- Il morale del Torino: I granata arrivano a pezzi al prossimo ciclo di partite, un segnale per le inseguitrici nella corsa europea del 2026.