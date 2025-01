Como Milan, problemi per Conceicao: non ci sarà contro Juventus

Como Milan, brutte notizie nel corso del primo tempo del match che sta andando in scena al Sinigaglia. Salterà la Juventus

Al Sinigaglia sta andando in scena il recupero della 19esima giornata di Serie A. Alvaro Morata, al 20° minuto di Como–Milan, è stato ammonito.

Si tratta di un giallo pesante per l’attaccante spagnolo, che era diffidato. Non sarà quindi presente nel big match in programma sabato 18 gennaio in casa della sua ex squadra: la Juventus. Una brutta tegola per Conceicao.