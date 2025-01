Como Milan, infortunio per un top player: problemi per i rossoneri a fine primo tempo

Como Milan, dopo il giallo di Morata altri problemi per Sergio Conceicao. Il top player esce dal campo per infortunio

Problemi per Pulisic nel corso del primo tempo di Como–Milan. Un fastidio muscolare per lo statunitense, che lo ha costretto a lasciare il campo lasciando la squadra in dieci per qualche minuto.

Problemi quindi per Conceicao in questo recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Il tecnico portoghese sarà costretto a fare un cambio ad inizio ripresa.