Como Juve 1-2: i bianconeri passano in trasferta grazie a Kolo Muani

Como Juve 1-2: i bianconeri di Thiago Motta passano in trasferta grazie ad una doppietta di Kolo Muani: inutile la rete di Diao

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che dopo la vittoria contro l’Empoli della scorsa settimana si è imposta per 2-1 in trasferta contro il Como. Mattatore della sfida, ancora una volta, Randal Kolo Muani, autore di una doppietta.

Per il Milan di Sergio Conceicao diventa decisiva la sfida di domani contro l’Empoli in trasferta: servono i tre punti per tenere viva la corsa Champions League.