Como, Fabregas ha richiesto al club l’acquisto dell’ex calciatore del Milan: possibile ritorno in Italia per lui. Le ultimissime sui rossoneri

Il Como, neopromosso in Serie A e desideroso di allestire una rosa competitiva per la massima serie, starebbe pensando a un nome di grande esperienza e dal passato illustre nel campionato italiano: Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il club lariano avrebbe messo nel mirino l’ex difensore del Milan (e più recentemente del Torino), attualmente in forza al Betis Siviglia in Liga.

Il laterale svizzero, classe 1992, ha lasciato un buon ricordo in Italia, soprattutto per la sua solidità difensiva e la sua capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia. Dopo l’esperienza al Milan dal 2017 al 2020 e un lungo periodo al Torino fino all’estate del 2024, Rodriguez ha scelto l’avventura spagnola, firmando con il Betis fino al 2026. Tuttavia, il suo impiego non è stato sempre costante e la possibilità di tornare in un campionato che conosce bene e dove si è affermato come giocatore di alto livello potrebbe essere una tentazione forte.

Per il Como, l’arrivo di Ricardo Rodriguez rappresenterebbe un colpo significativo. Non solo porterebbe in dote una grande esperienza internazionale, maturata tra Bundesliga, Serie A e Liga, ma anche la conoscenza delle dinamiche del calcio italiano, un fattore non trascurabile per una squadra che si appresta ad affrontare il primo anno in massima serie dopo molti anni. La sua duttilità, potendo agire sia come terzino sinistro che come difensore centrale in una difesa a tre, lo renderebbe un jolly prezioso per il tecnico Osian Roberts.

L’operazione non sarebbe semplice, considerando il contratto in essere con il Betis, ma il Como, spinto dalla nuova proprietà ambiziosa, potrebbe fare leva sulla volontà del giocatore di tornare in un campionato a lui più familiare e su un progetto che, seppur da neopromossa, mira a consolidarsi nel massimo livello del calcio italiano.