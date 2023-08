Ricardo Rodriguez a Sky: «Col Milan è tosta, ma se siamo concentrati possiamo farcela»

Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, ha parlato a Sky prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

DIFESA – «Proviamo a giocare sempre. Oggi è tosta, contro giocatori forti e i tifosi che aiutano loro e non è facile. Se siamo concentrati 95′ ce la possiamo fare».

FARE GOL – «Certo, però io per prima cosa devo difendere bene. Se posso fare gol è bello, ma per me il massimo è difendere».