Come investire al meglio il tesoro per il nuovo Milan

Idee chiare e progetti a lungo termine, ecco il nuovo Milan dopo la vittoria dello scudetto.

In vista del mercato estivo, i rossoneri sono pronti a investire una cifra molto importante, così da garantirsi le “prime scelte” e arricchire la rosa, sia in termini di qualità che di quantità. Il tesoretto della compagine milanese tocca i 100 milioni di euro, pronti ad essere suddivisi in base alle necessità e alle trattative, alcune più semplici e veloci da concludere, altre più complicate e di conseguenza lunghe da sbrogliare. A caccia di nuovi profili, il Milan è pronto a prendere forma, per farlo si affiderà sia a calciatori della Serie A che ad altri di campionati esteri, soprattutto la Ligue 1, che ha già regalato ai rossoneri Mike Maignan.

Nuovo Milan: il tesoro da utilizzare al meglio

La sessione di mercato estiva è spesso decisiva per le sorti del campionato – e della stagione – successivo, motivo per cui il Milan si vuole muovere per tempo, cercando di chiudere immediatamente alcuni colpi, prima di rallentare le trattative e trovarsi altre pretendenti. Una rosa pronta a cambiare e ad essere quasi “rivoluzionata” che, tra arrivi e saluti, potrà regalare enormi sorprese e giocatori alla prima esperienza in Italia, che eleveranno di conseguenza la Serie A e il rendimento del club, con movimenti che possono già essere essere seguiti sui bookmakers in questa estate lunga e intensa.

Il budget del Milan è sicuramente molto cospicuo, visto che con 100 milioni di euro si possono sbrogliare molti nodi. La società lombarda dovrà, però, stare attenta a investire e a dare il “giusto valore” ai calciatori e alle varie trattative. La cifra potrebbe essere orientativamente divisa in tre parti, ovvero quasi metà per due calciatori della Ligue 1, un quinto del totale per un giovane attaccante e l’ultima parte per una conoscenza del calcio italiano (e della nazionale) che sembra però la strada più tortuosa da intraprendere.

Dunque sui 100 milioni totali, circa 45 potrebbero essere versati nelle casse del Lille, compagine francese che proprio un anno fa ha permesso al Milan di ottenere Maignan, rivelatosi una grande scoperta e un giocatore fondamentale per il club. Dal campionato francese infatti, i rossoneri sono pronti a prendere Renato Sanches e Botman, con la differenza che il primo sembra già pronto a trasferirsi a Milano, mentre per il secondo le insidie aumentano. Il centrocampista classe ’97 ha manifestato l’intenzione di cambiare aria e per 30 milioni di euro (all’incirca) dovrebbe ottenere il consenso della squadra. Circa 15 milioni servirebbero per convincere il Lille a lasciare anche il difensore del 2000, ma su di lui è vivo anche l’interesse del Newcastle, che ha proposto addirittura il doppio, con un’offerta vicina ai 30 milioni di euro. Per questo se il primo sembra fattibile, sul secondo ci sono enormi dubbi, che costringerebbero il Milan a cercare altre opzioni.

Allontanandosi dalla Francia, ci si può spostare nel campionato belga, visto che i rossoneri cercano l’offerta giusta per convincere Noa Lang, attaccante del 1999, a lasciare il Club Bruges e spostarsi a Milano, giocando anche un campionato più prestigioso. Per questa operazione potrebbero bastare 20 milioni, dunque circa un quinto del budget totale. Oltre all’olandese, il Milan segue le vicende di Charles De Ketelaere, centrocampista classe ’01 di origine belga, su quest’ultimo per ora non ci sono offerte.

A rimanere a disposizione del club, virtualmente, sarebbero ben 35 milioni di euro, da investire tutti su Nicolò Zaniolo, calciatore italiano in forza alla Roma. La situazione qui è molto delicata, per diversi motivi. I giallorossi vorrebbero trattenerlo nella capitale o lasciarlo partire soltanto a patto di una maxi offerta che vada almeno sui 50 milioni di euro, forti anche della vittoria della Conference League decisa proprio da un suo gol. Il classe ’99 sarebbe un ottimo innesto per il reparto offensivo, ma è seguito già da tempo anche dalla Juventus che potrebbe giocarsi diverse opzioni per abbassare il prezzo e convincere la Roma di Mourinho. Il Milan, attualmente, non sembra essere pronto a offrire più di 35 milioni di euro, se si tratta di “cash”, ma potrebbe giocarsi la carta Pobega come contropartita.

Sicuramente idee e soldi non mancano, ma molto dipenderà dalla bravura nel chiudere le trattative senza portarle troppo per le lunghe.