Lorenzo Colombo sta valutando tutte le opzioni per il proprio futuro. Il ruolo di vice Ibrahimovic non è un problema, tuttavia in quella posizione Pioli preferisce far giocare Rebic o Rafael Leao.

Di conseguenza gli spazi per il giovane centravanti sono pochissimi. Dalla Serie B Colombo ha già ricevuto due offerte, ma al momento non p convinto di scendere di categoria.