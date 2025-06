Colombo Milan, ritorno a Milanello solo temporaneo! Può finire in quella trattativa. Ultime

Colombo Milan, l’imminente ritorno a Milanello sarà solo temporaneo: l’attaccante può finire nella trattativa Leoni col Parma

Il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del calciomercato Milan, sembra ormai segnato da un addio definitivo o, al massimo, da un altro prestito. Reduce dalla sua esperienza in prestito all’Empoli, dove ha mostrato lampi del suo potenziale ma anche margini di miglioramento, il giovane centravanti non rientra nei piani immediati dei rossoneri per la prossima stagione. La sua permanenza a Milano è considerata “molto improbabile” nonostante un contratto che lo lega ai giganti di Serie A fino al 2028.

Durante la stagione 2024/2025 con l’Empoli, Colombo ha collezionato 37 presenze in Serie A, segnando 6 gol e fornendo 2 assist. Queste cifre, sebbene non eccezionali, dimostrano una certa continuità e un contributo alla fase offensiva, elementi che lo rendono un profilo interessante per diversi club italiani in cerca di un rinforzo in attacco.

Pisa in Pole Position per un Nuovo Prestito di Colombo

Tra le squadre più interessate a garantirsi le prestazioni di Colombo, il Pisa sembra essere in pole position. Il club toscano, che ha già avuto contatti in tal senso, vede in Colombo il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’idea di un prestito con diritto di riscatto è l’opzione più probabile, offrendo al giocatore la possibilità di continuare il suo percorso di crescita in un ambiente dove potrebbe trovare maggiore continuità. Le trattative tra il Pisa e il Milan sarebbero già state avviate, con il club nerazzurro determinato ad acquisire il giovane attaccante per rafforzare la propria squadra.

Tuttavia, la concorrenza per Colombo è forte. Squadre come Torino, Genoa, Sassuolo (neopromosso in Serie A) e Cremonese hanno anch’esse messo gli occhi sul talentuoso attaccante. Questi club potrebbero offrire a Colombo la possibilità di giocare con regolarità e proseguire un percorso di sviluppo importante, rendendo l’estate decisiva per la sua scelta della piazza migliore.

L’Opzione Parma e l’Affare Leoni: Colombo come Contropartita Tecnica?

Un’altra via per il futuro di Lorenzo Colombo potrebbe aprirsi con il Parma, in un’operazione che coinvolgerebbe il giovane difensore Giovanni Leoni. Il Milan, infatti, starebbe valutando l’inserimento di Colombo come contropartita tecnica nell’affare per assicurarsi il promettente difensore del Parma. Leoni, classe 2006, è considerato uno dei talenti più brillanti del calcio italiano e ha già attirato l’interesse di diversi top club, tra cui Inter e Juventus.

Il Parma, però, valuta Leoni circa 30 milioni di euro e preferirebbe un’offerta in denaro contante, come riportato dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport. Nonostante l’apertura del Milan a un’offerta che includerebbe Colombo più una cifra di 13-15 milioni di euro, i ducali sembrano orientati a massimizzare il profitto dalla cessione del loro gioiello. La valutazione di Colombo, attualmente intorno ai 6 milioni di euro, potrebbe rendere questa operazione un buon compromesso per entrambe le parti, qualora il Parma si convincesse ad accettare una parziale contropartita tecnica.

In sintesi, il futuro di Lorenzo Colombo sarà lontano da San Siro. Che sia un nuovo prestito in Serie B o un addio a titolo definitivo, magari come parte di un affare più ampio per un nuovo acquisto, il giovane attaccante è destinato a cercare altrove lo spazio e la continuità necessari per la sua definitiva consacrazione nel calcio professionistico. La finestra di mercato estiva si preannuncia cruciale per la sua carriera, con il Pisa in vantaggio per un prestito e il Parma come possibile destinazione in un intricato scambio di mercato.