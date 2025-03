Colombo e le dichiarazioni sull’ambiente Milan: il suo pensiero! Segui le ultimissime sul club rossonero

Il giornalista Carlo Pellegatti ha ospitato sul suo canale YouTube la collega ed esperta delle vicende dell’ambiente rossonero Monica Colombo, firma del Corriere della Sera.

PAROLE – “Siamo in primavera e questo è il momento in cui si programma la prossima stagione: se il Ds verrà scelto nel mesi di marzo non si è così in ritardo. A mio avviso, inoltre, la squadra è tutt’altro che debole: sfido chiunque a trovare, dal punto di vista tecnico, forse a parte l’Inter, una squadra che abbia dei valori tecnici superiori a quelli del Milan. Quello che è mancato quest’anno non sono stati i valori tecnici: la mancanza di un direttore sportivo si è vista nel corso della stagione nel supportare l’allenatore che invece è stata la scelta effettivamente sbagliata“.