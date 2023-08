Colombo Milan, rinnovo e... futuro ormai deciso. Tutti i dettagli

Colombo Milan, rinnovo e… ormai deciso il futuro del giovane attaccante di proprietà dei rossoneri. Tutti i dettagli

A pochi giorni dalla fine del mercato sembra essere sempre più chiaro il futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan rientrato alla base dopo il prestito al Lecce.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la punta dovrebbe prima rinnovare il proprio contratto con i rossoneri e poi partire nuovamente in prestito. Il Monza sembra essere la squadra giusta per lui.