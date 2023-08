Colombo Milan: il Monza insiste, ma serve un’alternativa. Il punto

Colombo Milan: il Monza insiste, ma servono alternative nel ruolo. Il punto sul centravanti e sulle mosse dei rossoneri

Resta ancora tutto da definire il futuro di Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan, non è ormai più un mistero, piace e non poco al Monza, che continua a insistere per averlo.

Tuttavia come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’intenzione dei rossoneri è di dare il via libera al prestito solo se riuscissero ad arrivare a un nuovo vice Giroud. La situazione resta da monitorare molto attentamente.