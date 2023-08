Colombo resta o va via? Cambia completamente lo scenario: le novità sul giovane attaccante di proprietà del Milan

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto su Lorenzo Colombo, giovane attaccante rientrato alla base dopo l’ottima stagione trascorsa a Lecce.

Il Monza segue attentamente la giovane punta, ma adesso non è più così scontato che il Milan apra alla cessione. Solo nel caso in cui in settimana dovesse palesarsi una grande occasione sul mercato i rossoneri darebbero il via libera alla partenza in prestito, in caso contrario Colombo resterà.