Colombo a un bivio: solo Milan, altrimenti andrà a giocare lì. Ultime

Colombo a un bivio: solo Milan, altrimenti andrà a giocare lì. Le ultime notizie sul futuro del giovane attaccante

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su Lorenzo Colombo, il cui futuro è tutt’altro che chiaro. Due le ipotesi per l’attaccante in questi ultimi giorni di mercato.

O resta al Milan, nel caso in cui i rossoneri decidessero di non intervenire sul mercato per regalare una nuova punta a Pioli, oppure va al Monza, che di fatto l’ha già prenotato.