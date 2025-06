Colombo è finito nel mirino del Genoa. Il club ligure potrebbe presentare questo tipo di offerta al Milan

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, rappresenta un nome caldo sul fronte del calciomercato per la finestra estiva, con il Genoa che si è mosso concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club ligure punta a un prestito secco per il giovane centravanti, rientrato a Milano dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito all’Empoli.

Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, e Colombo, nonostante la retrocessione con l’Empoli, ha dimostrato di possedere le qualità per giocare in Serie A. La formula del prestito secco è particolarmente gradita al Grifone, che vorrebbe evitare un investimento oneroso per il cartellino e valutare le prestazioni del giocatore sul campo prima di un eventuale acquisto a titolo definitivo.

Per il Milan, la cessione in prestito di Colombo potrebbe essere una soluzione per garantirgli continuità e permettergli di completare il suo percorso di crescita, cosa che in rossonero, con una concorrenza agguerrita, potrebbe risultare più complessa. L’attaccante classe 2002 ha bisogno di minuti per maturare e un club come il Genoa, che punta a rinforzarsi per la prossima stagione di Serie A, potrebbe offrirgli l’ambiente ideale.

La trattativa tra Milan e Genoa per Colombo è in corso e, sebbene il prestito secco sia la formula preferita dai liguri, il Milan valuterà attentamente tutte le opzioni per il futuro del suo giovane talento. Nelle prossime settimane, con l’apertura ufficiale del calciomercato, la situazione potrebbe delinearsi in modo più chiaro, ma l’interesse del Genoa per Lorenzo Colombo è concreto e le parti sono al lavoro per trovare un’intesa.