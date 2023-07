Colombo Cagliari pista sempre viva: l’attaccante può lasciare il Milan. Le novità sul centravanti rossonero

Lorenzo Colombo potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il giocatore è finito nel mirino del Cagliari, alla ricerca di una nuova punta dopo l’operazione di Lapadula.

Al momento secondo quanto raccolto dalla redazione di Cagliarinews24, la pista che porta a Colombo è calda, nonostante la trattativa tra le parti sia ancora in fase embrionale. La società rossoblù vuole valutare bene la situazione e come agire per sistemare l’attacco.