Coco attacca la società: «Oggi non esiste più il mio Milan, c’è un casino incredibile. Ai giocatori manca questo». Le ultimissime sui rossoneri

Francesco Coco, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Di seguito le due dichiarazioni polemiche sull’attuale società.

LE PAROLE: «Il mio Milan non esiste più, ma anche quello che ha vinto lo Scudetto nel 2022 è stato smantellato. Oggi non esiste società, ma c’è un casino incredibile. È evidente che i giocatori non hanno un punto di riferimento e si sentono orfani di Maldini».