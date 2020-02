Coach per un giorno, il nuovo contest social del Milan

Coach per un giorno, il nuovo contest del Milan. Ecco come funziona il concorso della società rossonera

Il Milan ha lanciato un contest per i propri tifosi. Attraverso i propri canali social, la società rossonera ha deciso di coinvolgere i milanisti in un gioco divertente. L’obiettivo? Creare il proprio Milan dei sogni, una sorta di 11 titolare dei migliori calciatori che hanno indossato la maglia rossonera. Il contest prende il nome di coachperungiorno e nasce in collaborazione con Bioscalin Ita. Ecco il Tweet ufficiale del Milan: Tre coach rossoneri hanno scelto la formazione migliore della nostra storia, ora tocca a te: diventa coach per un giorno e partecipa al concorso BioscalinIta: