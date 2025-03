Classifica Serie A, anche la Roma sorpassa il Milan: il dato è impressionante. Dall’arrivo di Conceicao

Classifica Serie A – Il Milan è scivolato al nono posto, la Roma di Ranieri ha superato i rossoneri. Due mesi fa la classifica diceva tutt’altro!

La Roma batte il Como, il Milan perde in casa con la Lazio: due risultati che portano la squadra di Ranieri avanti ai rossoneri in classifica. 43 per i giallorossi, 41 per i rossoneri. A fine dicembre, alla 18esima giornata, la distanza era di 7 punti.

Sono quindi 9 i punti che la Roma ha guadagnato sul Milan in 9 partite.